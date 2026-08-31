Домашно куче нахапа до смърт 82-годишния си стопанин в двора на частна вила в Стара Загора. Инцидентът станал около 15:20 часа на 29 август. Сигнал на телефон 112 е подаден от роднина на починалия.

По информация на полицията 4-годишната каракачанска овчарка нападнала собственика си, а вследствие на получените ухапвания мъжът починал.

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На място е изпратен полицейски екип. Установено е, че кучето няма паспорт и не е чипирано.

По случая е образувано досъдебно производство.