Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията излязоха с остра позиция срещу вицепремиера Атанас Пеканов след критиките му към туристическия и ресторантьорския сектор за повишаването на цените. От бранша отхвърлят твърдението, че заведенията могат просто да намалят цените си и настояват за нов разговор за данъчната тежест и разходите в сектора.

Повод за реакцията станаха думите на Пеканов в ефира на „Събуди се“. Той посочи туристическия сектор като един от тези с най-сериозно увеличение на цените през юли и август и заяви, че според него част от бизнеса се е възползвал от процеса по въвеждане на еврото. „Това са решения, които са взети от български търговци. И там аз смятам, че те не постъпиха правилно“, коментира Пеканов. Според него повишенията ощетяват потребителите.

Вицепремиерът даде за пример и разликата в стандарта на живот между България и Австрия. „За мен не е нормално да седна на ресторант във Виена и в София и цените да са относително еднакви при съвсем различен стандарт на живот“, заяви той. Пеканов предупреди, че подобна ценова политика може в дългосрочен план да навреди и на конкурентоспособността на българския туризъм. По думите му една от причините европейски туристи да избират България досега е била именно по-ниската цена.

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„Ако цените са като в Испания и Италия, другият път ще се замислят дали да дойдат“, каза вицепремиерът. Той беше категоричен и че правителството не възнамерява да намалява ДДС за туристическия сектор.

Браншът: Цените са резултат от реалните разходи

От Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията реагираха остро, като заявиха, че сравнението между цените в ресторантите в София и Виена не отчита редица фактори, които определят крайната сметка.

Според организациите трябва да бъдат съпоставени не само цените в менюто, а и данъчната тежест, покупателната способност, разходите за труд, наемите, цените на енергията и доставките, както и административната среда. „Да сравняваш сметка в ресторант във Виена и София, без да сравниш данъчна тежест, покупателна способност, разходи за труд, наеми, енергия, доставки и административна среда, не е икономически анализ“, заявяват от бранша.

Двете организации подчертават, че от 2025 г. ресторантьорският сектор отново работи при ставка на ДДС от 20%. Според тях това е един от основните фактори, които трябва да бъдат взети предвид при разговор за крайните цени. От бранша посочват още поскъпването на суровините, енергията и труда, както и трудностите при намирането и задържането на персонал. „Цените не се определят от нечий каприз. Те са резултат от реални разходи“, се казва в позицията.

Ресторантьорските организации отправят и серия от остри въпроси към Пеканов, като оспорват доколко професионалният му опит му позволява да оценява оперативното управление на заведения. Те признават академичния и институционалния му опит, но подчертават, че той е различен от ежедневното управление на бизнес, при което трябва да се плащат заплати, осигуровки, наеми, сметки и доставки. „Колко ресторанта е управлявал, колко служители е наемал, колко пъти е плащал заплати от собствения си риск, колко пъти е покривал загуби в слаб сезон“, питат от организациите.

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Според тях ресторантьорският сектор няма нужда от „лекции“, а от разговор за реалните условия, при които работят заведенията.

Основното искане на двете организации остава връщането на намалена ставка на ДДС за ресторантьорството. Според тях ако държавата иска по-ниски цени за потребителите, трябва да намали данъчната тежест върху бизнеса. „Ако някой наистина иска по-ниски цени за клиентите, първата стъпка е ясна: намален ДДС за ресторантьорския сектор“, заявяват от бранша.

Позицията им влиза в пряк сблъсък със заявката на Пеканов. Вицепремиерът категорично отхвърли възможността за намаляване на ставката за туристическия сектор, като припомни облекченията, предоставени на бизнеса по време на пандемията от COVID-19. Според него увеличението на цените на места не може да бъде обяснено единствено с нарасналите разходи. От ресторантьорските организации обаче отхвърлят тази теза и настояват, че вместо вината за поскъпването да бъде прехвърляна върху бизнеса, трябва да се обсъдят данъчната политика и цялостната среда, в която секторът работи.

Редактор: Цветина Петкова