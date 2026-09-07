Социалното министерство публикува за обществено обсъждане промени в устройствения правилник на Главната инспекция по труда. Предвижда се в инспекцията да бъдат закрити 50 щатни бройки. Така общата численост на администрацията ще бъде намалена от 650 на 600 бройки.

Мярката ще бъде реализирана чрез вътрешна реорганизация на специализираната администрация и съкращаване на трайно незаети длъжности. Промени в устройствения си правилник предлага и Агенцията за обществени поръчки. При нея съкращението е значително по-малко – пет щатни бройки. Премахва се длъжността финансов контрольор, като функциите му ще бъдат поети от настоящия персонал на дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност". Целта е да се ограничат административните разходи и разходите за персонал. След промените числеността на администрацията ще бъде намалена от 102 на 97 щатни бройки, или с 4,9%.

Далеч по-сериозни са предвидените промени в Министерството на околната среда и водите. Те могат да предизвикат вълна от недоволство и да доведат до проблеми с контролната дейност по опазване на околната среда. Предвижда се разместване на отговорностите между басейновите дирекции и регионалните инспекции по околната среда и водите при управлението на водите. Най-съществената промяна обаче е намерението броят на РИОСВ да бъде рязко намален. В момента те са 15 териториални структури, но идеята е да бъдат обединени по региони на планиране, които вече са само четири, предаде "24 часа".

Именно служителите на РИОСВ извършват проверките на място в изключително широк спектър от дейности. Затова остава въпросът как подобно териториално обединение ще гарантира, че контролната дейност ще продължи да се извършва адекватно.

РЗИ няма да бъдат закривани, ще съществуват като териториални дирекции към МЗ

В края на седмицата бяха публикувани и промените в здравната система, с които здравният министър Катя Ивкова предвижда сериозни размествания. В резултат на прехвърляния, обединения и други структурни промени числеността на персонала се намалява с цели 440 щатни бройки. От Министерството на здравеопазването обаче посочват, че основната част от оптимизацията ще бъде за сметка на незаети щатове.

От общо 440 бройки 160 са в администрации от системата на здравеопазването. Други 280 са в останалите второстепенни разпоредители по бюджета на Министерството на здравеопазването. От тях 200 щатни бройки са в центровете за спешна медицинска помощ, 50 – в националните центрове по проблемите на общественото здраве, а 30 – в центровете за трансфузионна хематология

Редактор: Дарина Методиева