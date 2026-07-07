65-годишен мъж от София беше задържан в Поморие, след като насочил пистолет към друг мъж след спор, възникнал заради кучета.

Инцидентът е станал около 9:30 часа на 6 юли в района на ул. „Стара планина“ №1. По данни на полицията скандалът избухнал между 65-годишен столичанин и 41-годишен жител на Поморие, който разхождал кучето си.

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Според първоначалната информация софиянецът се възмутил от поведението на помориеца към неговото куче. Размяната на реплики прераснала в конфликт, при който мъжът извадил законно притежаван пистолет и го насочил към тялото на опонента си.

Полицейските служители са иззели оръжието - пистолет „Ruger“, както и два пълнителя с общо 16 патрона. 65-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Редактор: Цветина Петкова