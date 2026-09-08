Технически проблеми причиниха смущения в полетите във Великобритания този следобед, съобщи Sky news.

В изявление на Националната служба за въздушно движение се казва: „Разследваме технически проблем, който причинява известни смущения в излитането на полети".

⚠️ Arrivals and departures are being heavily regulated at airports in the London EGTT FIR due to ATC equipment issues. Eurocontrol lists 2000 UTC as expected return to normal traffic. pic.twitter.com/LOkXMgo1NE — Flightradar24 (@flightradar24) September 8, 2026

От Летище Хийтроу съобщиха, че заминаващите полети в Обединеното кралство са засегнати.

„Службата за контрол на въздушното движение изпитва технически проблем, който се отразява на заминаващите полети от летищата в Обединеното кралство“, се казва в съобщението от летището. Пристигащите полети в момента не са засегнати.

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10 летища във Великобритания са изправени пред смущения, съобщава Flightradar24. Не е ясно дали всички те са свързани с един и същ проблем.

Редактор: Цветина Петрова