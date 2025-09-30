Володимир З. - украински гражданин, издирван от Германия за предполагаемо участие във взривяването на газопроводите "Северен поток", е бил задържан в Полша. Това съобщи радио Ар RMF FM, цитирано от "Ройтерс".

Мъжът е бил издирван по европейска заповед за арест, издадена от германски съд.

Полски адвокат, представляващ Володимир З., потвърди пред "Ройтерс", че клиентът му е бил задържан в Полша.

Описани както от Москва, така и от Запада като акт на саботаж, експлозиите през 2022 г. до голяма степен прекъснаха доставките на руски газ за Европа. Това доведе до значително ескалиране на конфликта в Украйна и ограничаване на енергийните доставки на континента. Никой не пое отговорност за взривовете, а Украйна отрече да има някаква роля.

Миналия месец италианската полиция арестува украинец, заподозрян в координиране на атаките.

За момента няма коментар от страна на полската или на германската прокуратура.

