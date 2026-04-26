В предаването „Пулс“ зрителите се срещнаха с д-р Диана Христова - която е специалист по алергология и клинична имунология.

Основният акцент в разговора беше поставен върху безопасността на ваксините по време на бременност. Д-р Христова категорично подчерта, че ваксините не са вредни, когато са правилно подбрани и поставени в подходящ момент. Тя обясни, че това са добре проучени лекарствени продукти, които не предизвикват заболяване, а стимулират имунната система да изгради защитен отговор, без риск за развитието на плода.

Специалистът разграничи различните видове ваксини и посочи, че по време на бременност се прилагат основно такива, които не съдържат живи причинители. Особено внимание беше отделено на ваксината срещу респираторно-синцитиален вирус (RSV), която се препоръчва в определен период на бременността, тъй като осигурява защита на новороденото чрез пренасяне на антитела от майката.

Кърлежи, морбили и COVID-19: Какви са рисковете

Д-р Христова обясни, че при ухапване от животно е необходимо поставяне на ваксина срещу бяс, а при нараняване с риск от инфекция - ваксина срещу тетанус. И в двата случая тя подчерта, че тези ваксини са безопасни по време на бременност и не застрашават нито майката, нито плода.

Друг важен акцент беше поставен върху ваксинацията преди забременяване. Като пример беше посочена ваксината срещу морбили, която не се препоръчва по време на бременност, тъй като е жива ваксина. Според д-р Христова подготовката преди бременност е ключова за намаляване на рисковете и усложненията.

Специалистът отхвърли опасенията, че ваксинацията може да повлияе негативно на фертилитета, като подчерта, че няма научни доказателства за подобна връзка. Тя обърна внимание и на значението на микробиома и локалния имунен отговор като част от сложната система на човешкия организъм.