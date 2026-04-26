Дея Пеева спечели бронзов медал, а Доротея Димитрова остана 5-а
Срещаме ви с Дея Пеева и Доротея Димитрова след силното им представяне на Световното първенство по таекуондо за юноши и девойки в Ташкент. Дея се завърна с бронзов медал, а Доротея постигна престижно 5-то място в категория до 42 кг.
"Чувствам се уникално, доволна съм от резултата. Направих всичко възможно да оправдая очакванията си. Съперниците бяха най-добрите от всяка държава. Представих се повече от добре”, споделя бронзовата медалистка.
Лора Христова – за олимпийския медал в биатлона
„Доволна съм от себе си. Смятам, че се справям добре, тъй като там отиват само най-добрите", заяви Доротея Димитрова.
