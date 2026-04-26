Иранският външен министър Абас Арагчи ще проведе среща с руския президент Владимир Путин в Москва в понеделник, съобщи агенция ИСНА.

Информацията беше потвърдена от посланика на Техеран в Русия Казем Джалали, според когото основна тема на разговорите ще бъде актуалното развитие на преговорите, възможностите за примирие и свързаните с тях процеси.

Тръмп: Иран има възможност за директен контакт със САЩ за преговори, войната може да приключи скоро

По време на визитата Арагчи ще представи и подробен доклад за дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта със Съединените щати и Израел.

