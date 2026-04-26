Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран има възможност да потърси директен контакт със Съединените щати, ако желае да започне преговори за прекратяване на конфликта.

В интервю за Fox News той подчерта, че комуникационните канали между двете страни са отворени. „Ако искат да говорят, могат просто да се свържат с нас. Има начини - и те са надеждни“, коментира Тръмп.

Иранският външен министър се връща в Пакистан за нов кръг разговори

Президентът съобщи, че е отменил планирано пътуване на свои специални представители, сред които Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, до Исламабад. Там по същото време се намираше иранският външен министър Абас Арагчи.

По думите му дипломатическите усилия са в застой, след като Арагчи е провел разговори единствено с пакистански представители и е продължил пътуването си към Оман, макар впоследствие да се е върнал обратно в пакистанската столица.

Тръмп изрази увереност, че войната с Иран може да приключи в близко бъдеще и че САЩ ще излязат като победител. Той отново подчерта позицията си, че Иран не трябва да продължава развитието на ядрената си програма.

