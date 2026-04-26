Иранският външен министър Абас Арагчи се връща в Пакистан за нов кръг разговори, насочени към запазване на дипломатическия процес за прекратяване на конфликта. Целта на визитата е представяне на позициите на Техеран за възможна рамка на споразумение за край на войната.

Посещението идва на фона на дипломатическа динамика, след като Съединените щати първоначално обявиха нова мисия на свои пратеници, но по-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени планираното пътуване, заявявайки, че преговорите не са постигнали реален напредък.

В същото време Техеран и Вашингтон продължават да си разменят остри позиции. Ирански представители подчертават, че дипломатическите усилия остават възможни, но изразяват съмнение в намеренията на САЩ, докато Тръмп от своя страна заявява, че Ислямската република е променял предложенията си в рамките на минути.

Напрежението допълнително се засилва от ситуацията около Ормузкия проток, който остава под засилен контрол и предизвиква сътресения на енергийните пазари.

Паралелно с това регионалната обстановка се усложнява и от ескалация между Израел и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“, след възобновени удари в Южен Ливан, довели до жертви и ново напрежение въпреки опитите за примирие.

На този фон дипломатическите усилия продължават с участието на регионални посредници, като разговорите в Пакистан и последващи срещи в Москва се разглеждат като ключови за следващите стъпки в опитите за деескалация.

Междувременно Абас Арагчи призова за създаване на механизми за колективна сигурност в Близкия изток без участието на САЩ. Той направи това изявление по време на среща със султана на Оман Хайтам бин Тарик Ал Саид, която се проведе в оманската столица Маскат.

„Опитът от 40-дневната война срещу Иран показа, че военното присъствие на САЩ в региона поражда само нестабилност и разделение. Всички страни в региона да предприемат конструктивен и отговорен подход към формирането на собствени механизми за колективна сигурност, свободни от намесата на САЩ“, призова Арагчи.

