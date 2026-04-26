Преди 40 години, при планирано спиране на Четвърти блок на Чернобилската АЕЦ в СССР на територията на днешна Украйна, избухва взрив в реактора. В момента на аварията загиват двама души.

Около 600 служители в централата и пожарникари са облъчени с висока доза радиация, като 28 от тях умират до края на 1986 г. Общо над 600 000 души участват в ликвидирането на последиците от аварията.

Около една десета от тези хора умират, а 165 000 остават инвалиди. От 30-километровата зона в радиус от Чернобилската АЕЦ са евакуирани около 115 000 души.

На радиоактивно замърсяване са подложени над 200 000 кв. км от територията на тогавашната СССР, най-вече в днешна Украйна, но и в Русия и Беларус, като почти 52 000 кв. км със силно радиоактивните елементи Цезий 137 и Стронций 90, с период на полуразпад съответно 30 и 28 години.

За проблем първи алармират скандинавските страни, които измерват по-висока радиация. У нас - оглушително мълчание от страна на тогавашното управление на ЦК на БКП. Въпреки че радиационният облак пресича Дунав на първи май, правителството не предупреждава населението за мащаба на опасността.

Данните сочат, че България е на осмо място по радиационно замърсяване в Европа.

Димитър Вацов е ученик в осми клас. В началото на май е изпратен да бере спанак и пресен лук - малко след първите радиоактивни дъждове.

"Истината е, че от тогава до днес четирима мои съученици от общо 160 си отидоха от рак. Никой не може да докаже, че това е директна връзка, но е много вероятно“, разказва той.

