Папа Лъв XIV отбеляза 40-ата годишнина от ядрената катастрофа в Чернобил с призив атомната енергия да се използва само за мирни цели. "Смъртоносната експлозия в централата от съветската епоха беляза съвестта на човечеството и остава предупреждение за рисковете, присъщи на използването на все по-мощни технологии“, заяви понтификът в края на молитвена служба във Ватикана.

„Надявам се, че на всички равнища на вземане на решения винаги ще надделяват разсъдливостта и отговорността, така че всяко използване на атомна енергия да бъде в служба на живота и мира“, каза 70-годишният папа.

Експлозията в Чернобил през 1986 г., на територията на днешна Украйна, е най-тежката ядрена авария с граждански обект в историята. В доклад на ООН от 2005 г. броят на потвърдените и прогнозните смъртни случаи вследствие на радиационно облъчване в трите най-засегнати страни е оценен на 4000. Други неправителствени организации и институции посочват дори по-високи данни.

Около 600 000 души, участвали в операциите за овладяване на аварията, известни като „ликвидатори“, са били изложени на високи нива на радиация.

