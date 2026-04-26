За създаването на индивидуални хранителни режими, влиянието на генетиката върху теглото, както и мястото на изкуствения интелект в съвременната диетология - в ефира на „Пулс“ говори диетологът д-р Митко Ригов.

Медикът подчерта, че диетологията е самостоятелна и силно интердисциплинарна наука, която черпи знания от биохимия, физиология, генетика и имунология. По думите му храненето не се свежда единствено до диети за отслабване, а обхваща много по-широк спектър - от превенция на заболявания до оптимизиране на начина на живот и подпомагане на дълголетието.

Д-р Ригов обясни, че генетичната предразположеност може да влияе върху теглото, но не е единственият фактор. Според него дори при фамилна обремененост правилно подбран хранителен режим може да бъде ефективен, стига да е съобразен с конкретното здравословно състояние и начина на живот на човека.

Беше обсъден и често срещаният проблем с повторното използване на „стари диети“. Специалистът подчерта, че организмът се променя с възрастта, хормоналния статус и здравословното състояние, което прави необходима постоянната адаптация на хранителните режими. Според него един и същ режим рядко може да има еднакъв ефект в различни етапи от живота.

Все по-важна става ролята на изкуствения интелект в диететиката. Д-р Ригов призна, че повече пациенти използват готови анализи, генерирани от алгоритми, но подчерта, че те не могат да заменят специалиста. По думите му изкуственият интелект може да бъде полезен източник на информация, но липсва експертна оценка и индивидуален медицински контекст, които са решаващи при изготвяне на реален режим.

Инсулиновата резистентност е състояние, което според диетолога все по-често се среща дори при млади пациенти. Той обясни, че храненето играе ключова роля в контрола на състоянието и че медикаментозната терапия сама по себе си не е достатъчна без промяна в начина на живот.

Д-р Ригов подчерта, че успешното лечение и поддържане на здравословно тегло изисква дългосрочна промяна в навиците, а не краткосрочни диети. Като своя „рецепта за здраве“ той посочи доброто настроение, движението и активния начин на живот, съчетани с балансирано хранене и позитивна нагласа.