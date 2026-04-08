С наближаването на Великден мнозина се изправят пред изкушението на празничната трапеза. В ефира на обедния блок на NOVA NEWS гастроентерологът д-р Красен Иванов сподели съвети как да се премине безопасно от строгите Великденски пости към традиционните празнични ястия. По думите му преходът трябва да е постепенен, за да се избегнат здравословни проблеми, особено при хора с хронични заболявания.

“По време на постите организмът намалява приема на месо, яйца и млечни продукти, което може да доведе до дефицит на протеини, витамин B12 и желязо. Затова е важно постещите да наблягат на бобови култури, леща, пълнозърнести храни и семена, за да поддържат здравословен баланс на организма”, информира д-р Иванов.

След приключване на постите, при консумацията на агнешко месо, яйца, козунаци и алкохол, метаболитните процеси трябва да се адаптират постепенно. Д-р Иванов препоръча умерени количества, включително по едно-две яйца и по-малки порции агнешко, за да се избегнат обостряния на язвена и жлъчна болест, гастрит или чернодробни проблеми. Според специалиста особено внимание трябва да се обърне на хората с чернодробни заболявания, диабет и сърдечно-съдови проблеми. “Прекомерната консумация на мазнини, тестени изделия и алкохол може да влоши състоянието и да доведе до развитието на неалкохолен стеатит и други усложнения”, каза той

Как да се храним след Великденските пости?

Освен за Великден д-р Иванов даде съвети, които да следваме при прехода към летния сезон и диети за отслабване: “Хранителните добавки и новите медикаменти за отслабване, включително GLP-1 антагонисти, трябва да се използват само след консултация с лекар, а храненето да бъде на малки порции и редовно, за да се поддържа добър метаболитен баланс и здрав стомах.”

