Великден е време за радост, семейство и споделена трапеза, но зад изкушенията на празника често се крият и рискове за здравето и фигурата. Може ли да се насладим на традиционните вкусове, без това да се отрази негативно на теглото ни коментира ендокринологът д-р Явор Асьов в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

Според него ключът не е в строгите забрани, а в умереността. По време на празници, когато традицията има силно значение, крайното ограничаване може да бъде дори вредно. „Съвременното разбиране показва, че при определени стимули, например наличието на любима храна, вероятността да се изкушим е много голяма”, сподели той.

Д-р Асьов обърна особено внимание на хората, които са спазват Великденските пости. По думите му рязката смяна от ограничено хранене към обилна празнична трапеза може да натовари организма. „Важно е да не се прекалява. Може да се опита от всичко, но в малки количества. Също така празникът не бива да се превръща в многоседмично преяждане. Козунакът не трябва да присъства на масата още две-три седмици след Великден”, подчерта специалистът.

Какъв е ефектът от постенето?

Лекарите отчитат пик на здравословни проблеми след Великден. Д-р Асьов сподели, че ендокринолозите също наблюдават влошен контрол при пациенти с диабет. „Често пациентите отлагат контрола по време на празниците, а след това стойностите на кръвната захар са извън норма. Затова е важно заболяванията да се следят редовно. Ако има ден с повече храна, нека следва ден с по-лек режим”, обясни той.

В края на разговора д-р Явор Асьов сподели своята лична рецепта за здраве. „Аз харесвам максимата „Здрав дух, здраво тяло”. Всъщност, както физическата активност подобрява психическото ни здраве, така и обратното”, заключи той.

Редактор: Ивайла Маринова