Ново изследване, проведено от група гръцки учени, посочва редица ползи – но и някои рискове – от постенето. То се практитува от милиони православни християни по целия свят, особено по време на Великия пост.

Изследователят Антигони Дима заяви пред ERT, че изследването, проведено от Изследователския център за биомедицински науки „Александър Флеминг“, се е фокусирало върху въздействието на липсата животински продукти – както го изискват традициите на поста – върху биологичните функции.

Рисковете, които крие великденската трапеза

Проведено в Солун, проучването включва 200 души, които постят редовно около 190 дни в годината, и 211 души без диетични ограничения. Участниците са оценявани по време на период на нормално хранене и отново след четири седмици пост, за да се проследят промените в биологичните и молекулярните маркери, съобщи „Катимерини“. Резултатите показват, че нивата на общия и „лошия“ холестерол са спаднали с близо 10%, заедно с подобрения в показателите за функцията на черния дроб и бъбреците.

Дима каза, че резултатите сочат, че постенето може да регулира имунната система и да препрограмира метаболизма на молекулярно ниво. Наблюдавани са промени и в хормоните и протеините, свързани с метаболизма и стреса, включително окситоцин. Въпреки това някои показатели, свързани със здравето на костите, изискват допълнително изследване. Учените отбелязват, че реакциите към поста варират при различните хора, а генетичният фон играе ключова роля. Експертите съветват да се консултирате със специалист, преди да предприемете значителни промени в хранителния режим.

