Стрелбата по време на събитие с участието на Доналд Тръмп и Мелания Тръмп във Вашингтон отново насочи вниманието към нарастващото напрежение в американското общество. В ефира на „Събуди се“ бившият посланик на България в САЩ Елена Поптодорова коментира, че подобни нападения не са изолирани, а част от тревожна тенденция.

По думите ѝ атаката е пореден пример за „изблик на фрустрация и напрежение“, които се наблюдават все по-често. Поптодорова направи паралел с атентата срещу Роналд Рейгън, извършен преди десетилетия на същото място във Вашингтон. Тя подчерта символиката на локацията – хотел, в който традиционно се провеждат ключови събития с участието на американския политически елит, включително годишната молитвена закуска.

Към момента мотивите на нападателя остават неясни, както и дали целта е била конкретно срещу Тръмп. Известно е обаче, че извършителят е бил тежко въоръжен – с пистолет, пушка и ножове. „Намерението очевидно е било да се нанесат фатални щети“, подчерта Поптодорова, като отбеляза, че на събитието са присъствали представители на най-високо ниво – включително членове на администрацията и вицепрезидентът.

Според нея подобни атаки неизбежно поставят въпроса за т.нар. „култура на оръжие“ в Съединените щати. Тя свърза случая с по-широката картина на несигурност и социално напрежение – не само в Америка, но и в глобален план. „Светът живее в усещане за нестабилност, а това се отразява и в подобни актове на насилие“, посочи дипломатът.

Случаят повдига и сериозни въпроси относно мерките за сигурност. Поптодорова изрази недоумение как нападателят е успял да се приближи толкова близо до мястото на събитието, въпреки строгите проверки на Secret Service.

По думите ѝ подобни атаки са симптом на задълбочаващата се поляризация в американското общество – нарастващо противопоставяне, нетърпимост и радикализация. Тази среда, според нея, създава условия за екстремни действия.

