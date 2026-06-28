Тази седмица Краси Боев ни среща с жена, която е известна като майката на фитнеса в България. Тя е автор на първото предаване за аеробика в българския ефир. Четири десетилетия по-късно Жоржета Пенкова - Дънкан плува с акули, скача с парашут и се къпе във водопади.

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Нейната история - гледайте във видеото.