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С помощ от приятели 18-годишният Крис покори Вихрен в инвалидна количка
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Той снима медицинските сестри в Либия и не ги забрави: Фредерик дьо Ла Мюр пред NOVA
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БАБХ е изтеглила над 6 тона фалшиво масло от пазара
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Заснета в такси без съгласие: Видео с млада жена събра близо милион гледания в социалните мрежи
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Западна Европа е в хватката на екстремни горещини
Вижте историята на Жоржета Пенкова - Дънкан
Тази седмица Краси Боев ни среща с жена, която е известна като майката на фитнеса в България. Тя е автор на първото предаване за аеробика в българския ефир. Четири десетилетия по-късно Жоржета Пенкова - Дънкан плува с акули, скача с парашут и се къпе във водопади.
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Нейната история - гледайте във видеото.
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