Фитнес-инструкторът Биляна Йотовска разказа за бизнеса, предизвикателствата и пътя от модния подиум до успешния бизнес в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS. Въпреки че не се състезава от 8 години и след известна пауза се завръща към модата, тя казва, че и двете имат място в живота й.

"Винаги и спортът и модата са били част от живота ми и съм ги носила в сърцето си. Започнала съм като модел едно време. От 16 годишна съм на модния подиум, след което кариерата ми прерасна повече в спорта. Сега отново се завръщам до някъде на модния подиум.Така че и двете са ми много присърце", казва Йотовска.

Според нея добрата форма се е крие в рутината и в създаването на навици.

"Истината е, че когато е начин на живот, спорта, здравословното хранене, въобще здравословният начин на живота, не е трудно. Създаваш си навици, те сработят за теб във времето.", отбеляза тя.

Редактор: Кирил Нинов