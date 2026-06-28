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Поддържайте до 10 градуса разлика с външната температура, за да избегнете топлинен стрес, съветва климатолог
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Жега в неделя, юли идва с летни бури с градушки
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Жълт код за опасни горещини в 14 области на страната
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Прогноза за времето (27.06.2026 - обедна)
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Прогноза за времето (27.06.2026 - сутрешна)
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Очаква ни захлаждане в края на следващата седмица
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Станимира Шикова
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