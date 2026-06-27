Жълт код за опасни горещини е обявен за неделя в 14 области на България. Предупреждението е издадено за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

Снимка: НИМХ

В неделя ще е слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност, съобщават от НИМХ. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32° и 37°, в София - около 32°.

В планините ще е слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен, а по билата и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 28°, на 2000 метра – около 17°.

По Черноморието ще е слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

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Редактор: Станимира Шикова