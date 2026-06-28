Русенецът Теодор Цветков е на път на стане шестият човек на планетата, покорил едно от най-екстремните предизвикателства в историята на плуването в открити води- "Ледените седем". Това е маратонско плуване в ледени води на седемте континента на земята. На Теодор му предстои последното плуване от маратона в Чили, а каузата, към която иска да привлече вниманието - опазване на световния океан от замърсяването с микропластмаса.

"Искам да оставя нещо на планетата и всички тези поколения, които ще бъдат след мен, да виждат местата, които аз съм виждал, така както са запазени сега", заяви Теодор Цветков.

Това е кауза за 31-годишния плувец. Това е и причината той да надхвърля представите за човешки възможности отново и отново.

"Близо до спорта" с Теодор Цветков: Какво означава да плуваш с кауза

Концепцията на екстремното плуване изисква от атлетите да преплуват по една „Ледена миля“ във вода с температура под пет градуса, без неопренов костюм, а за да бъде зачетено постижението, всяко едно от плуванията трябва да отговаря на строги изисквания.

Не само сковаващият студ подлага плувеца на изпитание, но и опасностите, които понякога крие океанът. "Досега не е имало лесно плуване. Всяко едно е било трудно. Може би най-силната болка съм усещал в Япония, когато съм плувал една миля", разказва Теодор.



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