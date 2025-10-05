-
Шествие с призив срещу войната в Газа се проведе в столицата
-
Две години по-късно: Кошмарът с наводненията в "Нестинарка" се повтаря
-
След бедствието в „Елените”: Учени търсят причините за потопа
-
Летящото семейство на България: Владимир Николов за спорта, семейството и спортното наследство
-
Проф. Кантарджиев обяснява: Грипът "сграбчва" за два часа, COVID започва от гърлото
-
„Между редовете": Стената от дронове на ЕС - необходима отбрана или провокация срещу Русия
-
Анализатори: Има ли България главен прокурор и на прага на конституционна криза ли сме
Цветков ще участва в Ice Sevens - плуване по една миля във вода под –5°C, на седем континента
В „Близо до спорта” ви срещаме с Теодор Цветков – плувецът, който превръща всяко свое изпитание във вдъхновение и кауза.
Следващото му предизвикателство е Ice Sevens - плуване по една миля във вода с температура под –5°C, на седем континента. То е посветено на опазването на световните води и борбата със замърсяването с пластмаса.
Каква е силата, която движи Теодор в казуите му - вижте във видеото.
„Близо до спорта”: Любомир Асенов - един от най-добрите спортни фотографи в България
Последвайте ни