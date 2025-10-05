В „Близо до спорта” ви срещаме с Теодор Цветков – плувецът, който превръща всяко свое изпитание във вдъхновение и кауза.

Следващото му предизвикателство е Ice Sevens - плуване по една миля във вода с температура под –5°C, на седем континента. То е посветено на опазването на световните води и борбата със замърсяването с пластмаса.

Каква е силата, която движи Теодор в казуите му - вижте във видеото.