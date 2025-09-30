-
Борба, сила и приятелство: Сребърните Дамян и Аспарух за волейболния триумф на България
Селекцията на Бленджини: Кои са момчетата, станали сребърни медалисти
"Челюсти": Престъпността у нас - въпрос на етнос или на морал
Аналогиите в спорта и музиката: Отборна игра и несломим дух
Aлекси Кесяков: С глоби не можем да изградим възпитание за движение по пътищата
Новите шампиони: Млади и желаещи момчета и треньор, който повярва в тях
Какво стои зад кадрите, които ни карат да преживяваме отново и отново емоцията от спорта
В „Близо до спорта” ви срещаме с един от най-добрите спортни фотографи в България – Любомир Асенов.
С обектив, уловил хиляди мигове от спортните арени у нас и по света, той сподели какво стои зад кадрите, които ни карат да преживяваме отново и отново емоцията от спорта. Гледайте откровен разговор за страстта към снимането, за любимите му спортни истории и за това как една снимка може да съхрани духа на победата завинаги.
