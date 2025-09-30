В „Близо до спорта” ви срещаме с един от най-добрите спортни фотографи в България – Любомир Асенов.

С обектив, уловил хиляди мигове от спортните арени у нас и по света, той сподели какво стои зад кадрите, които ни карат да преживяваме отново и отново емоцията от спорта. Гледайте откровен разговор за страстта към снимането, за любимите му спортни истории и за това как една снимка може да съхрани духа на победата завинаги.