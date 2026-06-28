Покоряването на връх Вихрен от трудноподвижен човек или човек с физическо увреждане е едно от най-великите постижения, които доказват, че човешкия дух няма граници. Един от най-вдъхновяващите примери за това е историята на 18-годишния Кристиян от Пловдив, който доказва, че волята премахва всякаква физическа преграда.

Първите постижения на Кристиян са свързани с изкачването на пловдивските тепета по време на маратона "Тепе джамбуре". Това запалва страстта му към планинските върхове. С усмивка и вяра той иска да покаже, че инвалидната количка и диагнозата не са край на възможностите. Последното му постижение е пример, че за волята няма невъзможни върхове.

"Сбъднах една моя голяма мечта!", споделя Кристиян.

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Мечтите на 18-годишния младеж са много. Най-голямата е да пребори детската церебрална парализа. Диагнозата лекарите му поставят месеци след неговото раждане. И оттогава води битка не само със заболяването, но и с това да докаже, че светът за хората като него не е затворен, а несломимата воля може да победи всяко препятствие. Така преди дни покорява връх Вихрен, носен на специално конструирана количка, пригодена за планински терени.



По пътя към величествения връх, висок 2914 метра, го следва неговата майка. За нея не върхът е най-голямата победа, а смелостта да тръгнеш към него и упоритостта да не се отказваш.