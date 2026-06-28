Чайките вече не са само край морето. От срещаните близо 20 хиляди двойки в България, днес птиците са все по-честа гледка по покривите, парковете и улиците на големите градове. Според експерти, София е сред челните столици в Европа, където могат да се срещнат чайки.

Оказва се, че за столичани чайките са се превърнали в обичайна гледка. „Когато живеех в „Оборище”, виждах доста повече чайки.Сутрин ги чувах особено”, разказва Виолета Банчева.

От над три десетилетия, София е дом за не една и две двойки чайки. „Когато вида си увеличи числеността, няма достатъчно места, където да гнезди и има ограничения в хранителните ресурси. Той прави експанзия, тоест се премества”, обясни орнитологът от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания доц. Димитър Димитров.

„Високите сгради са перфектно място, което наподобява естествени скали, където могат да гнездят необезпокоявани. Преди 20-30 години имаше отделни гнезда, които се знаеха от орнитолозите. Сега на всяка по-голяма сграда има двойка чайки”, добавя орнитологът от Българското дружество за защита на птиците д-р Стоян Николов.

Според климатолога Симеон Матев по коритото на река Искър има множество на брой водни обекти, които също са подходяща среда.

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Дали по морския бряг, или на градските покриви – чайките се чувстват у дома си навсякъде. Между 12 и 18 хиляди двойки чайки гнездят в България. У нас се срещат общо 19 вида, но само пет от тях изграждат гнезда и отглеждат малките си тук. Сред най-разпространените гнездящи видове са жълтокраката чайка, речната и средиземноморската чайка. „Можем да ги намерим дори в Рейкявик, място, което е доста по на север. Има ги в Осло, Мюнхен, Хелзинки, Виена, Берлин”, казва още Симеон Матев

Жълтокракатата чайка е най-разпространеният вид у нас. Разпознава се по сивия гръб, жълтия клюн и впечатляващите си размери. В търсене на храна може да измине до 30 километра. „Трябва да се замислим дали да не поддържаме градовете по чисти, защото те се хранят с боклуци, храна, която се изхвърля по сметища. Те са санитарите в природата”, посъветва д-р Николов.

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Дебатът за разликата между гларус и чайка е повод за смях сред орнитолозите. Причината – гларусът е не мъжкият на чайката, а другото ѝ име. Идва от латински, където всички чайки се наричат ларуси. „Гларусът е народно наименование, сборно за чайка. Гларус можем да кажем, че е жълтокраката чайка която гнезди най-масово в България”, добави д-р Николов.