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Едва на 15 години направи своя пробив и трето място в генералното класиране при жените
Тя влезе в света на големите в един от екстремните и бързо развиващи се спортове - кайтсърфа. Ая Касабова е едва на 15 години, но направи своя пробив и трето място в генералното класиране при жените, като преди това отвоюва второ място, а първото беше за деветкратната световна шампионка Микаили Сол.
„Не можех да повярвам. Не можех да осъзная, че съм трета”, сподели Ая в предаването „На фокус”. „В началото на състезанието ми беше трудно да се фокусирам, защото другите са по-големи и имат повече опит. Един приятел ми каза да се забавлявам просто. Това ми помогна, беше полезно”, каза състезателката.
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Зад този успех стои семейство, което е подчинило целия си живот на това да осигурят този път за детето си.
„Това е моментът, в който си отдъхнахме, че тя може и всички усилия, които сме положили, са с перспектива за бъдещето”, сподели Мила Пеева, майката на Ая.
Тя обясни, че при жените може да се състезават след 14-годишна възраст. Веднага след като ги навършва Ая се класирала в състезание за големи. А последното, в което участве, е четвъртото, на което е приета.
Следващото състезание на Ая е през август в Германия. В момента тренира за него.
Повече гледайте във видеото.
Редактор: Ина Григорова
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