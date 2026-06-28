Все още има шанс да бъдат намерени оцелели под развалините от опустошителното земетресение във Венецуела. Това казват спасителните екипи от целия свят, които бързат да разровят останките.

Три дни след труса във Венецуела извадиха живо бебе на 18 дни изпод руините

В събота имаше единични случаи на хора, извадени от рухналите сгради. Много повече са тези, които са в списъка с изчезналите или в този със загиналите. До момента е потвърдена смъртта на 1430 души. Само за ден този брой се увеличи с около 500 имена. Според оценките на ООН липсващите са 50 хиляди. С напредването на времето ще става все по-вероятно и те да влязат в списъка на жертвите.

Редактор: Ивайла Маринова