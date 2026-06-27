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Никол Русинова е обявена за издирване на 25 юни
Трети ден полицията в София издирва 17-годишно момиче. Никол Русинова е обявена за издирване на 25 юни във Второ РПУ.
Полицията и близките на момичето молят всеки, който има някаква информация, да се обади в най-близкото полицейско управление. Облечена е с дънки, блуза и черни маратонки.Редактор: Станимира Шикова
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