Проф. д-р Милена Иванова-Шиварова, председател на синдикалната секция на Национален синдикат „Защита“ в УМБАЛ „Александровска“ и преподавател в Медицински университет – София, обявява безсрочна гладна стачка от 29 юни, съобщиха от синдиката.

От Национален синдикат „Защита“ посочват, че решението е взето след подадено заявление по Закона за достъп до обществена информация, с което е поискана информация за възнагражденията на ръководството на лечебното заведение, критериите за тяхното определяне, както и данни за финансовото състояние на болницата.

Според синдиката в отговор на искането не е предоставена информация, а е започнала дисциплинарна процедура срещу проф. Шиварова, която те свързват с нейната синдикална дейност и повдигнати въпроси за прозрачността в управлението на болницата.

Срещата със здравния министър не даде никакви конкретни решения, твърдят млади лекари

От организацията са уведомили министъра на здравеопазването за предстоящия протест и настояват за институционална намеса, с цел да се избегнат по-нататъшни действия. От синдикат „Защита“ заявяват, че при липса на реакция от компетентните институции ще бъдат обсъдени последващи протестни действия в системата на здравеопазването. По думите на синдиката протестът е насочен не само в подкрепа на проф. Шиварова, но и в защита на правата на работещите в здравната система.

Редактор: Ивайла Маринова