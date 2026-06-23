От вчерашната среща със здравния министър останахме с впечатлението, че те очакват от нас да направим подробен план в стъпки и детайли, което е тяхната работа. От Министерството на здравеопазването очакват ние да дойдем и да я свършим, коментира в предаването „Твоят ден” общопрактикуващият лекар д-р Даниел Кипров. Той допълни, че младите лекари имат идеи, но очакват повече техническа активност от хората, от които зависи тяхното бъдеще.

По думите му Катя Ивкова е говорила за възнагражденията, но отново без ясна конкретика, само с идеи и желания, но по никакъв начин не е дала сигнал за сигурност относно развитието на този въпрос.

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„Също сме коментирали и развитието по специализациите, като дори в плана на „Прогресивна България” беше упоменато да има единен държавен изпит, който до някаква степен да елиминира субективизма и шуробаджанащината, но и там също очаквали повече идеи от нас, отколкото те самите да дадат такива”, подчерта д-р Кипров.

По думите му основните искания на лекарите си остават същите – достойно възнаграждение с минимален праг 150% от средната работна заплата за страната за работещите в системата на здравеопазването, но не само за младите лекари, а за всички. Медиците искат прозрачност при специализациите и повече допълнително обучение в специализациите, допълни д-р Кипров.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова