Младите лекари трябва да виждат бъдещето си в България - не само като личен избор, а като възможност за професионално развитие, достойни условия и смислена реализация в системата на здравеопазването. Около това послание се обединиха министърът на здравеопазването Катя Ивкова и представителите на Инициативния комитет “Бъдеще за България” по време на работна среща, посветена на специализациите и условията за развитие на младите медици.

“Ако искаме стабилно здравеопазване, трябва да задържим младите кадри с реални решения. Не с обещания, не с отлагане, а с последователни действия, които младите лекари да усетят в собственото си обучение и професионален път”, заяви министър Ивкова.

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Тя подчерта, че темата не може да бъде разглеждана само административно, защото зад всяка специализация стои човек - с години обучение, лични усилия, професионална амбиция и очакване системата да му даде шанс да се развива.

“Вие сте бъдещето на българското здравеопазване. За мен това не е просто фраза. Това означава да направим така, че един млад лекар да не трябва да избира между професионалното си развитие и оставането си в България”, каза министърът пред представителите на Инициативния комитет.

Снимка: Пресцентър на Министерство на здравеопазването

По време на разговора министър Ивкова заяви, че се е запознала детайлно с предложенията на младите лекари и че част от тях вече се разглеждат в контекста на подготвяните промени в Наредбата за придобиване на специалност, която е на етап обществено обсъждане.

“Важното е да говорим открито и конкретно. Когато има проблем, той трябва да бъде назован. Когато има работещо предложение, то трябва да бъде разгледано сериозно. Това е начинът да върнем доверието - не с общи думи, а с реален процес”, посочи министър Ивкова.

В разговора бяха очертани три конкретни посоки за работа: повече прозрачност в специализацията, по-ясен стандарт за оценяване и реален контрол върху качеството на обучението.

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Първата стъпка е въвеждането на електронна книжка за специализантите. Дигитализацията вече е заложена в проекта на Наредбата, като за реалното ѝ прилагане предстои изграждането на нов централизиран регистър на специализантите. Проведени са и разговори с “Информационно обслужване“ АД за визуализиране на електронната книжка в Единния портал за специализанти.

Снимка: Пресцентър на Министерство на здравеопазването

Втората тема е възможността за Единен държавен изпит за специалност. Министър Ивкова подкрепи задълбоченото обсъждане на тази идея и ще възложи проучване на добрите европейски практики, така че всяко бъдещо решение да стъпи на реален опит, ясни стандарти и приложим модел за България.

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Третият приоритет е качеството на обучението в лечебните заведения. Министър Ивкова пое ангажимент за по-стриктен мониторинг върху обучителните програми, защото специализацията трябва да бъде реална подготовка за самостоятелна лекарска практика, а не формален етап от професионалния път.

“Младите лекари трябва не само да бъдат чути, а да видят резултат от този диалог. За мен това е началото на работен процес, в който ще следим напредъка по всяка от поетите теми”, подчерта министър Ивкова. Диалогът с Инициативния комитет ще продължи чрез регулярни срещи, на които съвместно ще се проследява напредъкът по поставените въпроси.

Редактор: Никола Тунев