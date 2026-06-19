Подобряването на психиатричната помощ, ролята на медицинските специалисти в превенцията на домашното насилие и натрупаните казуси с решенията на ТЕЛК бяха във фокуса на работна среща между министъра на здравеопазването Катя Ивкова и омбудсмана Велислава Делчева. В разговора участваха и заместник-министрите на здравеопазването проф. Петко Салчев и д-р Ивиан Бенишев.

Основен акцент в дискусията бяха условията в държавните психиатрични болници. Повод за разговора даде становището на омбудсмана, изготвено въз основа на извънредните проверки на Националния превантивен механизъм (НПМ), както и отправените препоръки за засилване на контрола върху строително-монтажните дейности в сектора. Общественият защитник подчерта необходимостта от подобряване на материалната база чрез изграждане на пожароизвестителни системи, внедряване на видеонаблюдение и осигуряване на асансьори за трудноподвижни пациенти.

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Омбудсманът информира, че има предложения за нормативни промени, насочени към по-добра защита на правата на пациентите в психиатричната помощ, сред които и необходимостта от разширяване на достъпа до правна защита на хората, настанени в психиатрични лечебни заведения.

Като системен проблем бе откроена и липсата на достатъчно развита психосоциална рехабилитация за хората с психични разстройства. Беше поставен и въпросът за постепенното развитие на политики за деинституционализация, съчетани с мерки за повишаване на обществената информираност и подкрепа както за хората с психични заболявания, така и за техните семейства.

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Министър Ивкова и омбудсманът Делчева се обединиха около разбирането, че преодоляването на дългогодишните проблеми в психиатричната помощ изисква последователни, координирани и устойчиви действия от всички ангажирани институции. В този контекст бе обсъдена възможността за организиране на съвместна европейска конференция с участието на водещи международни експерти, която да подпомогне процеса по модернизиране и реформиране на сектора.

Сред важните теми на срещата бе и ролята на здравната система в превенцията на домашното насилие, както и по-интензивно участие на лекарите в разпознаването и сигнализирането на такива случаи.

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От Министерството на здравеопазването информираха, че до всички регионални здравни инспекции (РЗИ) са изпратени официални указания за по-активното включване на медицинските специалисти в националния механизъм за превенция. Целта е чрез професионалния си поглед здравните специалисти да идентифицират по-ефективно рисковите случаи и признаците на посегателство. По информация на министерството прилагането на новите насоки вече дава първи положителни резултати.

В рамките на срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с решенията на ТЕЛК и постъпилите сигнали от граждани. Екипът на Министерството на здравеопазването увери омбудсмана, че по всички поставени казуси се работи активно и с необходимото внимание. По думите на здравния министър вече се търсят устойчиви и работещи решения, които да гарантират защита на правата и интересите на гражданите.

Редактор: Никола Тунев