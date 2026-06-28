Запустели и замърсени пространства, липсващи осветителни тела и ред други на пръв поглед дребни проблеми, които трудно достигат до ушите на кмета, за да бъдат решени. Това са често срещани проблеми за редица градове в страната. Но в Русе хората от едни от големите жилищни райони, намериха решение като избраха официален наблюдател на квартала.

Доброволната инициатива "Наблюдател на квартала" възниква само преди няколко дни за първи път в града край Дунав. Идеята започнала да се обсъжда първо в социалните мрежи като целта на ангажираните с нея, е обсъждането на проблемите в кварталите да не е само по пейките и местата, където се събират хората и да си остава само между тях. Но и да стигне до представителите на общината.

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Мирослав Малчев е първият официален наблюдател в своя квартал "Здравец-Изток". Не за първи път работи в полза на общността. "Когато съм виждал неща, които са нередни -сметища, храсти, счупени пейки съм се опитвал да ги възстановя. Миналата година бях без работа и почистих детска площадка, която беше обградена с храсти, а вътре беше превърната в сметище. Имаше помощ от живущите", разказва той.

И на живеещите в района това им харесва. И точно, защото има богат опит в доброволната инициатива, след обсъждане на темата в голяма Facebook група Мирослав веднага се съгласил да стане наблюдател.

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