Последните дни на юни ще са белязани от най-високите температури за месеца. Жълт код за опасни горещини е обявен в 14 области на България. Предупреждението е издадено за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

Снимка: НИМХ

От неделя до средата на предстоящата седмица жегата ще е тежка и уморителна. Дневните температури в неделя ще са от 32 до 37 градуса с най-високи стойности по поречието на Дунав. Ще е слънчево и сравнително тихо. До вторник, отново в тези части на страната, термометрите ще достигнат 40 градуса.

Междувременно точно в последния ден на юни и началото на юли атмосферата ще стане неустойчива с условия за летни бури. Още във вторник следобед и вечерта в Югозападна България ще се развиват гръмотевични процеси с кратки, локални, интензивни дъждове с риск от градушка. Явленията в сряда ще преминават в Северна и в Западна България, а от четвъртък до събота - на повече места.



Динамичното време ще донесе известно облекчение в температурите – в края на предстоящата седмица следобедните пикове ще се върнат към по-обичайните летни нива – от 26 до 31-32 градуса.