Спасиха щъркелче, оплетено в сезал и увиснало от гнездо в кубратското село Звънарци, съобщиха от общинската администрация в Кубрат. В спасителната акция се включиха кметът на селото Хюсние Фикрет, доброволци и местни жители, които успяха да освободят птицата.

Щъркел бедства в лясковското село Мерданя

Сигналът за бедстващото щъркелче е подаден малко след завръщането на кмета Хюсние Фикрет от фолклорен събор в съседното село Юпер. При пристигането на място било установено, че птицата е увиснала на около седем метра височина, а животът ѝ е в непосредствена опасност. С помощта на фадрома кметицата достига до гнездото и внимателно освобождава малкото щъркелче от сезала, омотан около крака му.

Предвижда се в понеделник то да бъде транспортирано до Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе. От там щуркелчето ще бъде насочено към Спасителния център за диви животни в Стара Загора за лечение и последващо отглеждане, съобщава кореспондентът на БТА в Разград Садет Кърова.

Редактор: Станимира Шикова