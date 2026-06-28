Рекордни жеги "стопиха" трамвайни релси в Лайпциг. Властите в източния германски град спряха движението на трамваите още в събота вечерта заради отчетените близо 30 градуса по Целзий. В неделя стана ясно, че неистовите жеги, които обхванаха страната, са нанесли щети по инфраструктурата, включително и по трамвайните стрелки.

Високите температури в източния град доведоха до стопяване и слепване на уплътнителя за фуги между асфалта и бетона в стрелките и релсите в много части на мрежата. Трамваите не могат да се движат безопасно в момента, съобщиха от Лайпцигската транспортна служба. Всички трамвайни линии в саксонския град са засегнати от спирането. Автобусите се движат по разписание, доколкото е възможно, уточняват местните власти.

Германия отчете най-високата температура в историята си – 41,3 градуса

Германия отчете най-топлата си нощ. Температурите достигнаха 29,4 градуса, съобщи Германската метеослужб. По първоначални данни рекордът е регистриран в Кубшуц, Източна Саксония.

Германия подобри няколко температурни рекорда през последните дни на фона на горещините, обхванали голяма част от Европа. Метеослужбата каза, че екстремните меторологични явления като продължителните горещи вълни в Германия са зачестили заради климатичните промени. Според данните средният брой на дните с температури над 30 градуса се е повишил.

Редактор: Станимира Шикова