Германия отчете температурен рекорд за всички времена от 41,3 градуса по Целзий. Това съобщи Германската метеорологична служба, цитирана от ДПА.

Екстремната температура е била измерена в 17:00 ч. местно време в западната провинция Саар.

Горещите вълни вече са част от новия климатичен ред

С това беше подобрен досегашният национален рекорд от 41,2 градуса, поставен през 2019 г. Историческата жега е следствие на горещата вълна, преминаваща през Западна Европа, която в момента обхваща и Германия

Редактор: Мария Барабашка