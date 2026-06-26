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С тази стойност беше подобрен досегашният рекорд от 2019 г.
Германия отчете температурен рекорд за всички времена от 41,3 градуса по Целзий. Това съобщи Германската метеорологична служба, цитирана от ДПА.
Екстремната температура е била измерена в 17:00 ч. местно време в западната провинция Саар.
Горещите вълни вече са част от новия климатичен ред
С това беше подобрен досегашният национален рекорд от 41,2 градуса, поставен през 2019 г. Историческата жега е следствие на горещата вълна, преминаваща през Западна Европа, която в момента обхваща и ГерманияРедактор: Мария Барабашка
Източник: Божидар Захариев, БТА
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