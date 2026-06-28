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Традицията е от 2013 година
За една вечер улица в Лом се превърна в голяма трапеза под открито небе. По повод Деня на съседа движението беше спряно, а десетки жители изнесоха маси, столове и домашно приготвена
храна. Идеята на празника е хората да се съберат, да поговорят и да се опознаят по-добре.
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Традицията за съседска обща трапеза на улица „Митко Палаузов“ в Лом е още от 2013 година. Тази година улицата събра близо сто души. Трапезата събра съседи от различни улици. Организацията е изцяло доброволна, а участниците носят храна, напитки и добро настроение. Шеговито казват, че за една вечер създават собствена държава.
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Има обаче две теми, които в Деня на съседа остават извън разговорите - болестите и политиката.
Повече по темата гледайте във видеото.
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