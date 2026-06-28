Пациент с множество травми е транспортиран с медицински хеликоптер от Смолян към „Пирогов“ в София, предаде кореспондентът на БТА в града Елена Павлова, позовавайки се на д-р Кристиян Стефанов.

Мъжът е в тежко състояние след падане от 3-4 метра височина при битов инцидент.

76-годишен мъж е приет първоначално в Спешното отделение на областната болница в Смолян. Медицинският екип е установил, че пациентът е с черепно-мозъчна травма, политравма, счупени прешлени на гръбначния стълб и ребра, без данни за парализа. По преценка на дежурния екип е активирана системата за въздушна спешна медицинска помощ и пострадалият е транспортиран към „Пирогов“.

Редактор: Ина Григорова