Светлини, дронове, гигантски балони и изкуство под открито небе за посетителите на Видин през почивните дни. Фестивалът по повод Международния ден на река Дунав превръща пространствата край реката и крепостта „Баба Вида“ в сцена за зрелищни спектакли и забавления за цялото семейство.

Посетителите могат да се насладят на арт базар, творчески работилници за деца и цирково- театрални спектакли. Кулминацията е тази вечер, където за първи път в рамките на фестивала ще има и грандиозно шоу.

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„Акцент на фестивала е 3D лазерно и мапинг шоу, което се вдъхновява от историята на Видин и на България. Всяка година ние надграждаме светлинното шоу и тази година сме подготвили и

дрон шоу. Посетителите на фестивала ще имат възможността да видят нощното небе превърнато в сцена за визуални хореографии и светлинни фигури“, обясни Борислава Борисова, зам.-кмет на Видин.

Редактор: Станимира Шикова