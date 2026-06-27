Гражданско недоволство в Габрово заради пореден масов побой. Инцидентът е от преди седмица и е вторият в рамките на два месеца.

Искането на габровци е за повече сигурност по улиците на града и внимание към конфликти, чиято ескалация води до напрежение. Поредният случай е от 19 юни. В резултат на сбиване тежко пострадаха двама братя, единият от които е в болница със счупен череп, а другият - със счупена ръка. По случая има образувано досъдебно производство в Районна прокуратура.

Напрежение в Габрово заради масово сбиване в града

"Аз водя тренировки по кикбокс. В деня на инцидента също имах тренировка. В 8:00 часа видях брат ми под прозореца, който ми викаше бързо да изляза. Излязох. Видях трима души с колове и лопати как го нападат. Брат ми падна на земята с отворена глава. Опитах се да го вдигна, а те продължаваха да удрят и да замахват", разказа Мартин Ушев, потърпевш от сбиване.

"Запознат съм със случая. Отново казвам - ние ще предприемем всички действия по туширане на напрежението. Незабавно са установени на място и извършителите, и пострадалите. Случаят е докладван в прокуратурата. Взети са процесуални мерки за извършителите. Категорично, полицията реагира навреме, заяви Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР.

Редактор: Станимира Шикова