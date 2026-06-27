„Европейските санкции нямат нищо общо с евентуалните претенции, свързани с държавната намеса в управлението на „Лукойл“, които произтичат от санкциите на САЩ. Това са два напълно различни казуса“. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA бившият служебен министър на външните работи Надежда Нейнски. Според нея често умишлено се смесват различни санкционни режими.

„Опитах се да намеря информация в международните медии дали изказването на българския министър-председател на форума в Гданск е получило отзвук. За съжаление не открих подобни публикации. Очевидно то не е било във фокуса на международния интерес“, коментира тя участието на Румен Радев в Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна, домакин на която тази година беше полският град Гданск.

По думите ѝ впечатление правят две тези от изказването на премиера. „Първата е, че възстановяването на Украйна трябва да започне след края на войната. Втората е, че този процес трябва да върви успоредно с развитието на енергийната свързаност. Ако второто е част от европейския консенсус, то по първата теза има съществено разминаване. Участниците във форума бяха категорични, че възстановяването трябва да започне незабавно, без да се чака краят на войната, защото сигурността и отбранителните способности са ключово условие за дългосрочното възстановяване“, обясни Нейнски. Според нея именно това е причината думите на българския премиер да не получат сериозен международен отзвук.

Румен Радев участва в конференцията за възстановяването на Украйна

По повод украинските удари срещу цели в Русия Нейнски смята, че Москва вече усеща реалността на войната. „Русия претърпя стратегическо поражение по отношение на една от основните си цели - демилитаризацията на Украйна. Вместо това Киев вече разполага с модерна армия, изградена по стандартите на НАТО. Технологично тя е сред водещите държави в света и произвежда милиони бойни дронове годишно. Неслучайно НАТО вече си партнира с Украйна във военните технологии“.

По думите ѝ пред Владимир Путин стоят само два избора. „Или да върви към мирно споразумение и да приеме съществуването на силно въоръжен и враждебно настроен съсед, или да продължи войната, като по този начин даде още повече време на украинската военна индустрия да се развива. Европа вече разглежда Украйна като част от собствената си сигурност и политическата и военната подкрепа няма да спре“.

Надежда Нейнски: Войната в Украйна събуди Европа

Тя коментира и заявеното намерение на премиера Румен Радев да се противопостави на нов пакет европейски санкции срещу Русия. „Правителството въведе нов стил - едно се говори в България, а друго се прави в Брюксел. В страната се заявява, че ще има противопоставяне на санкциите, но на европейските срещи България подкрепя удължаването на действащите ограничения. Тази практика на двойственост трудно може да продължи дълго“.

Според нея премиерът разполага с всички политически инструменти да реализира заявените си намерения. „Като президент той нямаше такива правомощия. Днес обаче разполага с парламентарно мнозинство и с правителство, което е изцяло под негов контрол. Ако действително желае да блокира нов пакет санкции, има възможност да го направи“.

Румен Радев пред CNN: Още не е мобилизиран пълният потенциал на дипломацията за мир в Украйна

Нейнски коментира и дискусията около включването на руския патриарх Кирил в санкционния списък. „Русия от години използва както енергетиката, така и църквата като инструменти на своята външна политика. Санкциите срещу патриарх Кирил са персонални. Те не са насочени срещу Руската православна църква, а срещу неговата публична подкрепа за войната и оправдаването на насилието срещу украинците“.

Целия разговор гледайте във видеото.