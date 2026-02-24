Съмненията около честността на предстоящите избори и действията на служебното правителство предизвикват сериозни оществени и експертни дебати.

Само ден след встъпването си в длъжност първият в политическата история вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков подаде поставка. Все още не е ясно дали друг експерт ще заеме поста. Заместник-председателят на Обществения съвет към Централната избирателна комисия Цветелина Пенева коментира в студиото на „Твоят ден”, че скандалът около него е „преекспониран“ и отклонява вниманието от реалните организационни въпроси. Според нея казусът не поставя под съмнение честността на самия изборен процес.

По думите на политолога Теодора Йончева създаването на поста вицепремиер за честни избори е спорно решение: „Не беше ясно защо е необходим такъв пост и как ще се впише в съществуващата институционална рамка."

Правната комисия обсъжда ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

Смяната на областните управители не е заплаха за честността на вота

Друг ключов момент е решението на служебното правителство да смени всички областни управители. Според експерти обаче те имат ограничена роля в изборния процес.

„Цялата изпълнителна власт, включително областните управители, имат само организационна функция. Основната роля при сертифицирането на резултатите е на изборната администрация“, обясни Пенева.

Проблемите с гласуването в чужбина могат да подкопаят доверието

След като президента наложи вето за промените в Изборния кодекс, свързани с ограничаването на секциите в страни извън ЕС се породиха въпроси дали това е възможен изход и ще бъдат ли защитени правата на сънародниците ни извън граница. Пенева предупреди, че евентуални опити за "ретроактивни изменения" в Изборния кодекс могат да доведат до конституционни жалби и срив на доверието.

Служебният кабинет смени всички областни управители

Според изборния експерт Стоил Стоилов липсва дългосрочна стратегия за регистрация на българските избиратели в чужбина. Според него законодателят „отказва да въведе активна регистрация“, което води до механични ограничения, като например намаляване на броя на секциите. Той посочи и риск от външен натиск върху избиратели в определени държави, където има компактни български общности и организирано гласуване.

Според Теодора Йончева ограниченията върху гласуването в чужбина могат да имат реален политически ефект. „Техническите ограничения могат на практика да доведат до отнемане на права и да се окажат решаващи за представянето на определени политически сили“, предупреди политологът.

Редактор: Ралица Атанасова