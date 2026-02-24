Снимка: iStock
-
Украинска журналистка: Никой не може да спре Русия и тя разбра това
-
ЦИК започва прием на документи за регистрация за изборите
-
Президентът решава да освободи ли главния секретар на МВР
-
Четири години от началото на войната в Украйна (СНИМКИ)
-
Доц. Милен Иванов: При всяко служебно правителство започва войната за главния секретар
-
Дни след като пое управлението на държавата: Какви решения взе кабинетът „Гюров”
Приетите текстове ограничават броя на секциите в държави извън ЕС
Депутатите от парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси ще разгледат ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс.
Приетите текстове по същество ограничават броя на секциите, които може да се разкриват в държави извън Европейския съюз.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които засягат гласуването в чужбина
Припомняме, че депутатите въведоха горна граница от 20 секции, които могат да бъдат образувани извън територията на дипломатическото и консулското представителство, независимо от броя на подадените заявления.
Сред мотивите във ветото, Йотова посочва, че където и да се намират, българските граждани имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право.Редактор: Ивета Костадинова
Последвайте ни