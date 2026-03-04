Кампанията ни е ясно заявена - за силна България в силна Европа, каза Асен Василев

Партия „Продължаваме Промяната“ официално подаде документи за регистрация за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори - отново в коалиция с „Демократична България“. Книжата подадоха председателят на ПП Асен Василев и съпредседателите на ДБ Божидар Божанов и Атанас Атанасов.

От формациите заявиха готовност за активна кампания и посочиха, че влизат в изборната надпревара с амбицията да увеличат парламентарното си представителство и да затвърдят позициите си като водеща политическа сила.

Регистрирахме се с 8800 подписа. Кампанията ни е ясно заявена - за силна България в силна Европа“, каза Василев.

Божанов отбеляза, че коалицията се явява на изборите единна и силна. „Искаме България да е свободна от корупция и да има върховенство на закона. Страната ни трябва да бъде в центъра на Европа. Нямаме спорове за листите, ще ги внесем в срок - до две седмици“, уточни Божанов.

