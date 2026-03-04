Партия „Продължаваме Промяната“ официално подаде документи за регистрация за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори - отново в коалиция с „Демократична България“. Книжата подадоха председателят на ПП Асен Василев и съпредседателите на ДБ Божидар Божанов и Атанас Атанасов.

От формациите заявиха готовност за активна кампания и посочиха, че влизат в изборната надпревара с амбицията да увеличат парламентарното си представителство и да затвърдят позициите си като водеща политическа сила.

Последен ден за регистрация на партиите и коалициите в ЦИК