В сряда е последният възможен ден за регистрация на партиите и коалициите, които желаят да участват на изборите през април.

Във вторник, навръх националния празник, подписка за регистрация в ЦИК внесе коалиция „Сияние“. Тя е представлявана от бащата на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна - Николай Попов.

До момента документите са подали още от ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица”, ДПС, "Алиансът за права и свободи", „Възраждане”, "Има такъв народ" и "Величие". Новата формация - тази водена от Румен Радев, също се регистрира в Централната избирателна комисия и ще носи името "Прогресивна България".

