Как Израел проби камерите за наблюдение на трафика в Техеран
Ще доведе ли предсрочният вот до нов модел на управление
„Челюсти”: Ставаме ли по-богати след влизането в еврозоната?
Извънредна среща при премиера за ситуацията в Близкия изток
Българските политици отправиха поздравления по случай 3 март
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио честити националния празник на България
На 3 март бащата на Сияна Николай Попов регистрира коалиция за участие в изборите
В сряда е последният възможен ден за регистрация на партиите и коалициите, които желаят да участват на изборите през април.
Във вторник, навръх националния празник, подписка за регистрация в ЦИК внесе коалиция „Сияние“. Тя е представлявана от бащата на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна - Николай Попов.
До момента документите са подали още от ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица”, ДПС, "Алиансът за права и свободи", „Възраждане”, "Има такъв народ" и "Величие". Новата формация - тази водена от Румен Радев, също се регистрира в Централната избирателна комисия и ще носи името "Прогресивна България".
