Коалиция „Сияние“, представлявана от бащата на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна - Николай Попов, внесе в Централната избирателна комисия (ЦИК) подписка за регистрация за участие в предстоящите парламентарни избори. Документите бяха внесени във вторник, навръх националния ни празник 3 март.

В прессъобщение от коалицията посочват, че датата не е избрана случайно. „На този ден си припомняме, че свободата не е даденост, а избор - избор да не се примиряваме и да отстояваме справедливостта“, пише Попов. Според него явяването на изборите е „заявка, че хората не искат повече мрак, а справедливост“.

Последни дни за регистрация за изборите

Преди дни Николай Попов обяви, че създаденото от него гражданско движение ще участва във вота като коалиция с вече регистрирани партии, която също ще носи името „Сияние“. По думите му партиите ще останат „на заден план“ и ще дадат възможност каузата да бъде реализирана. „Всичко ще бъде една кауза, а не политика“, заяви Попов. И подчерта, че решението за участие в изборите е продиктувано от липсата на разбиране от страна на управляващите.

По информация, публикувана от него във Facebook, за по-малко от 48 часа са събрани над 6000 подписа от София, Пловдив, Варна и Плевен.

Делото „Сияна": Бащата обвини вещото лице в манипулации

През последната година Попов организира и участва в редица граждански инициативи, чрез които настоява за строг контрол, по-сурови наказания и реални мерки срещу войната по пътищата.

