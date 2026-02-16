Поредно заседание по делото „Сияна" се проведе днес. Очакваше се да бъде представено едно от най-важните доказателства за този тип дела - автотехническата експертиза, изготвена от проф. Станимир Карапетков. Той беше обвинен от бащата на загиналото момиче, че е в конфликт на интереси с адвоката на виновника за катастрофата.

Делото „Сияна”: Бащата твърди, че вещото лице и адвокатът на подсъдимия са приятели

От своя страна, Карапетков поиска отвод като експерт по делото, тъй като щял да съди бащата на загиналото дете - Николай Попов. Искането на проф. Карапетков беше уважено. Съдебното следствие се върна в начална фаза с назначена нова тройна експертиза.

Преди днешното заседание бащата на загиналото 12-годишно момиче отново обвини вещото лице - в манипулиране на експертизата и изчезването на 12 снимки по корицата на делото. А автоексперти от цялата страна дойдоха в плевенския Окръжен съд да подкрепят проф. Карапетков. Преди заседанието имаше и протест пред съда.

"В оглед, извършен на 4 април от Станимир Карапетков, се намира едно петно, неизвестно от какво, и той го обявява за жълтокафява следа от автомобилна гума. Не знам от кога автомобилните гуми не оставят черни следи. На базата на това изгражда цялата си експертиза. И сега снимките на това жълтокафяво нещо липсват от фотоалбумите по делото", каза бащата.

Карапетков пък поясни: "Аз съм технически помощник на разследващите. Аз не мога да отговарям за находките и следите, които те намират. Има протокол, който се подписва от поемни лица. И аз, и те видяхме следата. Разследващите са я описали, както са я разбрали. Аз мога да обясня следата".